«Выгодное предложение» оказалось мошенничеством

В озерскую полицию обратился местный житель, 1985 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

Мужчине поступило СМС-сообщение о том, что его номер телефона стал призовым и ему полагается денежный сертификат на сумму 70000 рублей. Для его получения необходимо посетить сайт «landmark-com.ru». После чего с потерпевшим связался якобы менеджер данного сайта, который сообщил, что для получения сертификата необходимо оплатить налог в сумме 5650 рублей. Перечислив через платежную систему на счет мошенников указанную сумму и не дождавшись обещанных денег, озерчанин понял, что стал жертвой обмана.

По факту мошенничества отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны при получении каких-либо СМС-сообщений с информацией о том, что вы стали обладателем приза, выигрыша либо с иным «выгодным предложением». Как правило, это действуют мошенники!

Пресс-служба УМВД