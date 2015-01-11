На Южном Урале проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

В Челябинской области с 1 января текущего года на 6% по решению губернатора Бориса Дубровского проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, а также труженикам тыла, жертвам политических репрессий и сельским специалистам.

Так, у ветеранов труда и ветеранов военной службы, пользующихся услугами местной телефонной связи, размер единой денежной выплаты теперь составляет 1248 рублей, для тех, кто не имеет домашнего телефона – 1089 рублей. Размер ЕДВ у тружеников тыла составил 249 рублей, жертв политических репрессий – 1361 рубль, сельских специалистов – 1248 рублей.

Напомним, в прошлом году с 1 сентября был увеличен на 7% размер ЕДВ ветеранам труда Челябинской области и составил: 1027 рублей – для региональных ветеранов, пользующихся услугами местной телефонной связи и 877 рублей – для тех, кто не пользуется услугами местной телефонной связи.

«На сегодняшний день получателями ЕДВ являются 453 тысячи южноуральцев, – уточнила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – На предоставление льготникам ежемесячной денежной выплаты с учетом повышения в бюджете Челябинской области на 2017 год запланировано около 5 миллиардов рублей».

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