Заболеваемость гриппом в Челябинской области не превысила эпидпорог

Ситуация по гриппу на Южном Урале оценивается как неэпидемическая. На второй неделе года в Челябинской области зафиксировано снижение заболеваемости по всем возрастным категориям, сообщает министерство здравоохранения. В связи с этим дополнительных карантинных мероприятий вводиться не будет. Отмечается заметное снижение заболеваемости среди детей, в этом сыграли роль каникулы, во время которых дети не собирались в больших коллективах. В ряде территорий эпидемический порог превышен – это Верхнеуральский, Уйский, Нагайбакский районы и Челябинский городской округ. В этих территориях принято решение о продлении каникул в школах до 16 января. Остальные учреждения будут работать в штатном режиме. По Челябинску эпидемический порог превышен на 17 процентов. В Челябинской области на сегодня зарегистрировано 64 случая подтвержденного гриппа. Общее число заболевших с ОРВИ составляет порядка 18 тысяч человек. «Медицинские мероприятия в регионе предпринимаются в полном объеме, – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Медицинские организации полностью обеспечены лекарственными препаратами, все идет в штатном режиме. Обращаем внимание, что необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Только своевременное применение противовирусных препаратов, которые назначает врач, сегодня дает максимально положительный эффект лечения и предотвращает развитие осложнений».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zabolevaemost-grippom-v-chelyabinskoy-oblasti-ne-prevysila-epidporog-36463