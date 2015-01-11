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Сторонами социального партнерства Челябинской области заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год.

Соглашение устанавливает с 1 января 2017 года минимальную заработную плату в Челябинской области для работников организаций внебюджетного сектора экономики в размере 9 700 рублей, в организациях бюджетной сферы в размере 7 650 рублей, а с 1 июля 2017 года в размере 7 850 рублей.

Соглашение и предложение работодателям о присоединении к нему будет опубликовано в ближайшем выпуске газеты «Южноуральская панорама».

В соответствии со статьей 133.1. Трудового кодекса РФ соглашение распространяется на все организации, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области. В случае отсутствия возможности присоединиться к соглашению работодатель в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования должен направить в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области (ул. Комсомольская, 18а, Челябинск, 454091) следующие документы:

- мотивированный письменный отказ от присоединения к соглашению;

- протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представителем работников;

- предложения по срокам повышения минимального размера заработной платы до размера, установленного соглашением.

Соглашение считается распространенным и подлежит обязательному исполнению работодателями, не представившими мотивированный письменный отказ.

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год

http://www.ozerskadm.ru