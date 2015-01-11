Южноуральцы отправились в Италию на этап Кубка мира по ски-кроссу

Сборная России по ски-кроссу вылетела в Италию, где в Ватлесе 14 января пройдет очередной этап Кубка мира в этой дисциплине. В составе сборной на состязания отправились три южноуральца – Анастасия Чирцова, Игорь Омелин и Егор Коротков, сообщает министерство спорта. «Вчера команда уехала на этап Кубка мира в Ватлес. После продолжительного перерыва к команде присоединился Егор Коротков. Он получил серьёзную травму плеча в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Швеции, − отметил главный тренер сборных команд России по фристайлу Александр Долгов. – До этого команда была на тренировочных сборах в Челябинской области, которые проходили на ГЛК «Солнечная долина» с 4 января». Кроме трех южноуральцев честь российской сборной будут защищать Артём Костенко (Санкт-Петербург), Семён Денщиков (Красноярский край/МО) и Сергей Ридзик (Москва). Добавим, с 24 по 25 февраля Челябинская область примет этап Кубка мира FIS по ски-кроссу. По предварительным оценкам, в турнире примут участие 150 ведущих спортсменов из 29 стран мира, в том числе и четыре южноуральца. Для зрителей соревнований готовится масштабная развлекательная программа. Билеты этап Кубка мира уже поступили в продажу. Их можно приобрести в городских и зрелищных кассах или на сайте , также в кассах курорта «Солнечная долина».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-otpravilis-v-italiyu-na-etap-kubka-mira-po-ski-krossu-36468