На Южном Урале стартовал третий этап внедрения комплекса ГТО

В Челябинской области стартовал третий этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь официально выполнять нормы комплекса могут все возрастные категории граждан, сообщает министерство спорта. Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) − полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум 8 нормативов. С 2016 года официально выполнять нормы ГТО могли жители нашей страны в возрасте от 6 до 29 лет. С января 2017 года претендовать на знак отличия ГТО могут абсолютно все возрастные категории (до 70 лет и старше). Отметим, первым шагом к получению знака отличия комплекса является регистрация на сайте gto.ru, после чего каждому участнику присваивается уникальный идентификационный номер (УИН). На сегодняшний день на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 102 тысяч южноуральцев. Из них почти 16,5 тысяч уже приступили к выполнению нормативов. Кроме того, 4996 жителей Челябинской области получили знаки отличия ГТО. «Результаты работы по внедрению комплекса в 2016 году считаем успешными, но сейчас перед нами стоит задача не останавливаясь на достигнутом, активизировать свою работу и уделить особое внимание взрослому населению и качеству предоставляемых услуг», − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Добавим, проверка населения на «готовность к труду и обороне» стала общегосударственной задачей после подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-startoval-tretiy-etap-vnedreniya-kompleksa-gto-36467