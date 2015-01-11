Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

ГРИПП! Как защитить себя и других?

В период эпидподъема заболеваемости рекомендуется принимать дополнительные меры профилактики:

· Избегать посещения мероприятий с массовым скоплением людей;

· исключить контакты с людьми с признаками заболевания;

· регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими салфетками;

· регулярно проветривать комнаты, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещениях;

· носить медицинскую маску (маску нужно менять каждые два часа);

· принимать поливитаминные комплексы, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);

Если вы или ваш ребенок заболели, оставайтесь дома, вызовите врача и выполняйте назначенные предписания.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!