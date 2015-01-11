Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
ГРИПП! Как защитить себя и других?
В период эпидподъема заболеваемости рекомендуется принимать дополнительные меры профилактики:
· Избегать посещения мероприятий с массовым скоплением людей;
· исключить контакты с людьми с признаками заболевания;
· регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими салфетками;
· регулярно проветривать комнаты, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещениях;
· носить медицинскую маску (маску нужно менять каждые два часа);
· принимать поливитаминные комплексы, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);
Если вы или ваш ребенок заболели, оставайтесь дома, вызовите врача и выполняйте назначенные предписания.
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
Ключевые теги: грипп, меры профилактики.
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