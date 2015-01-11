Сайт объявлений призывает к бдительности пользователей

Новостные порталы сообщают о мошенничестве с использованием нашего сайта в Озерске. Местная жительница разместила на Avito объявление о продаже дивана. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, желающий сразу внести полную сумму оплаты. Для совершения перевода он убедил потерпевшую сообщить ему не только номер карты, но и все персональные данные. После того, как просьба была выполнена, с карты списали 11 тыс. руб.

Владимир Меркушев, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito:

"Мы очень серьезно относимся к каждому подобному случаю, так как сегодня Avito является крупнейшим в России сайтом объявлений. Каждый день сотни тысяч людей продают здесь различные товары, поэтому мы считаем необходимым предупредить россиян о несложных мерах безопасности, которые стоит принимать при продаже по объявлению в интернете.

Если вы продаете что-либо в интернете и покупатель сразу готов отправить вам предоплату — будьте бдительны, возможно, это обман. Если вы все же решили получить предоплату или задаток, то знайте: при переводе денег на карту отправителю достаточно знать ее номер, отпечатанный на лицевой стороне. Для банковского перевода может понадобиться имя владельца карты. Если вас просят сообщить больше данных по карте — это мошенники. Срок действия карты, пин-код, CVC-код на обратной стороне карты и пароли от «мобильного банка», а также приходящие по SMS коды — это ваша личная информация, которую вы не должны передавать никому и ни под каким предлогом. Лучше отказаться от сделки и подождать звонка от другого покупателя, ведь большинство пользователей Avito — честные люди.

Если вы решили продать что-либо по объявлению в интернете, ознакомьтесь с нашими советами в разделе «Безопасность» и обязательно принимайте во внимание эти правила. Тогда опыт взаимодействия с Avito для вас всегда будет только позитивным".