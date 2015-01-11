К работе на объектах ПО «Маяк» вновь приступили бойцы студенческих строительных отрядов

С 12 января по 22 февраля 2017 года на объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут вновь трудиться бойцы студенческих строительных отрядов. На этот раз в Озерске соберутся 12 отрядов из четырех регионов нашей страны – в общей сложности почти 170 человек. Все они досрочно успешно сдали учебную сессию и готовы приступить к работам на предприятии.

По словам Андрея Новостройного, инженера по подготовке кадров ПО «Маяк», курирующего стройотряды, зимняя студенческая стройка не сравнится по своей масштабности с летней, но и на ее участников возложены не менее серьезные задачи. Бойцам предстоит выполнять в основном ремонтные работы и внутреннюю отделку помещений, и на время работы на «Маяке» все студенты будут трудоустроены в ремонтно-строительное управление предприятия.

Студентка Елизавета Еремина приехала в Озерск в составе студенческого стройотряда «Факел» из Воронежской области. «Нас 23 человека – 8 девушек и 15 парней. Я в Озерске не в первый раз, а тех, кто собирался на «Маяк» впервые, заманивать не пришлось: они просто послушали наши рассказы о летней работе здесь, – рассказала Елизавета. – Все мы приехали домой довольные и воодушевленные работой и условиями, а сарафанное радио сделало свое дело. Поэтому нам даже пришлось устроить конкурс: для работы на «Маяке» мы выбирали лучших из лучших. Трудиться будем, как и летом, на радиохимическом заводе. Среди нас есть бетонщики, арматурщики, штукатуры-маляры, а вообще студенты – универсальные люди, которые быстро учатся и не боятся никакой работы».

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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