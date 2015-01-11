Как сделать свой город лучше? Инструкция для жителей моногородов. Видео

Привет, житель моногорода! Наверняка у тебя есть пожелания и идеи относительно того, как сделать твой город комфортным для жизни. Сегодня можно запросто стать инициатором таких изменений (даже не выходя из дома!) – просто предложив свою идею по благоустройству на сайте моногорода.рф.

Напомним, Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года N 1398-р утверждён перечень Monogoroda.doc [489 Kb] монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Озёрский городской округ отнесён в нём в категорию 3 -монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией.