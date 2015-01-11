Онлайн-интервью с Лилией Солодовниковой

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

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Оснежение ГЛК "Егоза"

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Онлайн-интервью с Лилией Солодовниковой

Сейчас часто можно услышать мнение, что государство берет курс на сокращение всех социальных программ...

"Так ли это?" - этот вопрос будет главным на онлайн-встрече с Солодовниковой Лилией Владимировной, и.о. начальника Управления социальной защиты населения администрации ОГО. Также мы планируем обсудить итоги 2016 года и изменения в сфере социальной защиты, которые вступили в силу с 2017 года.

Встреча состоится в конце следующей недели, ориентировочно 26 января, в студии сайта Озёрск.ru.

По традиции мы зададим Лилии Владимировне и те вопросы, что оставите в комментариях или пришлете на почту Вы, наши дорогие читатели и зрители.

О точном времени интервью будет сообщено дополнительно на нашем сайте и информ-канале "УКС-ТВ".

Почта - [email protected]

Страница в ВК - https://vk.com/solodovnikova_ozr

Ключевые теги: онлайн, соцзащита.

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Комментарии (1)

Гость,

Добрый день!
На протяжении 2011-2015 гг. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2181-р утверждена государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.
Цель программы - формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; Несмотря на то, что ответственный исполнитель Программы - Министерство труда и социальной защиты Участники Программы практически все федеральные Министерства: культуры спорта, транспорта образования, минфин, промышленности и торговли, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное медико-биологическое агентство
Среди четырех направлений Программы - формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. На эти цели из федерального бюджета было выделено 168437465,6 тыс. рублей, в том числе:
• на 2011 год - 33003378 тыс. рублей;
• на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей;
• на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей;
• на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей;
• на 2015 год - 36486909,7 тыс. рублей.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2015 года №1297 утверждена НОВАЯ государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы.
Общий объем финансирования госпрограммы на 2011−2020 годы составляет 424,6 млрд. рублей. Из них на 2016−2020 годы предусмотрено 255 млрд. рублей, в том числе:
• в 2016 году — 47,9 млрд. рублей;
• в 2017 году — 52,9 млрд. рублей;
• в 2018 году — 51,9 млрд.рублей;
• в 2019 году — 51,2 млрд. рублей;
• в 2020 году — 51,1 млрд. рублей.

Хочу обратить ваше внимание, что 24 декабря 2015 года вступило в силу Постановление Правительства Челябинской области №688-П «О государственной программе Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы». Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее именуются - МГН) в Челябинской области Задачи Программы - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения.
Общий объем финансирования мероприятий финансирования Программы за 2016-2020 годы составляет Программы 152 328,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 30465,6 тыс. рублей; в 2017 году - 30465,6 тыс. рублей; в 2018 году - 30465,6 тыс. рублей; в 2019 году - 30465,6 тыс. рублей; в 2020 году - 30465,6 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета.
Учитывая все выше сказанное, будет ли в Озерске до 2020 года реализоваться гос. и областная программа?
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