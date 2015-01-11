Онлайн-интервью с Лилией Солодовниковой

Сейчас часто можно услышать мнение, что государство берет курс на сокращение всех социальных программ...

"Так ли это?" - этот вопрос будет главным на онлайн-встрече с Солодовниковой Лилией Владимировной, и.о. начальника Управления социальной защиты населения администрации ОГО. Также мы планируем обсудить итоги 2016 года и изменения в сфере социальной защиты, которые вступили в силу с 2017 года.

Встреча состоится в конце следующей недели, ориентировочно 26 января, в студии сайта Озёрск.ru.

По традиции мы зададим Лилии Владимировне и те вопросы, что оставите в комментариях или пришлете на почту Вы, наши дорогие читатели и зрители.

О точном времени интервью будет сообщено дополнительно на нашем сайте и информ-канале "УКС-ТВ".

Почта - [email protected]

Страница в ВК - https://vk.com/solodovnikova_ozr