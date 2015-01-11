Челябинское региональное отделение РАФ и Федерация Автомобильного спорта Озерского городского округа (Челябинской области), объявляют в 2017-м году многоэтапный «Открытый чемпионат Челябинской области» 2017 года по ралли и по ралли 3-й категории. 21 января в посёлке Новогорный состоится 1 этап Чемпионата.

Зрительские зоны ралли «Снежный барс-2017»:

Зрительская зона №1 СУ-1,4,9 «Карьер» (55°37'05 N 60°47'45 E). Карьер находится на выезде с п.Новогорный в сторону пгт.Аргаяш. Вы сможете доехать до шлагбаума проходной. Далее пешком метров 300 до карьера.

Время старта первого экипажа на СУ: 13:13, 14:29, 16:56.

Зрительская зона №2 СУ-3,6,7 «Маяк\Атомный» 55°38'29 N 60°49'21 E – Зрительская зона находится в районе танкового полигона МЧС.

Время старта первого экипажа на СУ: 13:46, 15:02, 16:20.

Зрительская зона №3 СУ-3,6,7 «Маяк\Атомный» 55°37'57 N 60°48'56 E – Зрительская зона находится в районе танкового полигона МЧС (со стороны АЗС на выезде из п.Новогорный)

Время старта первого экипажа на СУ: 13:46, 15:02, 16:20.

Зрительская зона №4 СУ-3,6,7 «Новогорный\Горный» 55°36'32 N 60°49'00E – Зрительская зона находится на грунтовой дороге от п.Новогорный до п.Горный (через 300 м. после АЗС на выезде из п.Новогорный поверните направо). ВНИМАНИЕ! Въезд на зрительскую зону зарывается за 30 минут до старта первого экипажа.

Время старта первого экипажа на СУ: 13:31, 14:47, 16:38.

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