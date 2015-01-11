Новости Поисково-спасательная служба Меры безопасности при купании в Крещение Каждому, кто решится искупаться в оборудованной купели, следует грамотно оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Рекомендуем заранее посетить врача и убедиться в отсутствии противопоказаний. Зимнее плавание не рекомендуется людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях: · воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; · сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий); · центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит); · периферической нервной системы (невриты, полиневриты); · эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз); · органов зрения (глаукома, конъюнктивит); · органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема); · мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы); · желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит); · кожно-венерические заболевания. Правила погружения: Перед погружением измерьте давление: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое - судороги и опасность потери сознания в воде.

Перед погружением не выпивайте ни капли спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Трезвым необходимо быть и до купания, и после него.

Для повышения собственной холодоустойчивости можно за полтора-два часа до крещенского «заплыва» съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба или кусочком лимона.

Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.

Перед тем как окунаться, разогрейте тело, сделав несколько упражнений на разогрев. Тело должно входить в воду не резко, а в среднем темпе.

Находитесь в воде не дольше 1 - 2 минут (новичкам достаточно 10 секунд).

Как правило, в крещенские морозы температура опускается намного ниже нуля. А вода в проруби имеет температуру выше нуля. Соответственно самый холод вы ощутите не в проруби, а при вылезании из неё. Когда вылезете, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. Призываем озерчан: · не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели, · не допускать купание детей без присмотра взрослых! · не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения! · не купаться без представителей спасательной службы и медицинских работников. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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