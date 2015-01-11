Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей выпускников 2017 года

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
∙ организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
∙ содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
∙ особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
∙ минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.