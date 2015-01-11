Госуслуги в электронном виде экономят время

Для удобства получения государственных услуг для вас круглосуточно работает «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. В настоящее время в деятельности отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг в электронном виде.

Государственные услуги, предоставляемые отделом - это получение основного документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации, получение заграничного паспорта, регистрация по месту жительства и пребывания, получение адресно-справочной информации.

По всем оказываемым в электронном виде государственным услугам (за исключением государственной услуги по оформлению заграничного паспорта нового поколения — что связано с дополнительной процедурой фотографирования и занесения данных в электронный чип документа через специальное оборудование) при подаче заявлений через Портал, Вам достаточно будет прийти всего один раз для получения государственной услуги.

Непосредственное описание процедур:

1. Если Вы оформляете внутренний паспорт гражданина РФ, то Вы посещаете отдел один раз: сдав все необходимые документы и фотографии, после их проверки сотрудником отдела при положительном результате сверки, Ваш документ сразу же будет изготовлен.

2. Если Вы оформляете загранпаспорт нового поколения, то Вы посещаете отдел два раза: первый раз — для фотографирования и занесения данных в электронный чип документа через специальное оборудование, второй — для получения готового паспорта.

3. При подаче заявления о регистрации по месту пребывания (по форме № 1) Вы получите электронное сообщение, в котором предлагается в 3-дневный срок в приемные часы прибыть в орган регистрационного учета для проставления в заявлении подписи и предъявления документа, удостоверяющего личность, и документа, являющегося основанием для временного проживания в заявленном жилом помещении, надлежаще оформленного. Оформленное свидетельство о регистрации по месту пребывания (по форме № 3) выдается на руки в день предъявления документов.

4. При подаче заявления о снятии с регистрационного учета по месту пребывания Вы получите электронное сообщение о необходимости прибытия в 3-дневный срок в орган регистрационного учета для предъявления документа, удостоверяющего личность, и проставления в заявлении личной подписи.

5. При подаче заявления о регистрации по месту жительства (по форме № 6) Вы получите электронное сообщение, в котором предлагается в 3-дневный срок в приемные часы прибыть в орган регистрационного учета для проставления в заявлении подписи и предъявления документа, удостоверяющего его личность, и документа, являющегося основанием для вселения в жилое помещение.

В Ваш паспорт гражданина РФ вносится отметка о регистрации по месту жительства (лицу, не достигшему 14-летнего возраста, – оформляется свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8) в день предъявления документов.

6. При подаче заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства Вы получите электронное сообщение о необходимости прибытия в 3-дневный срок в орган регистрационного учета для предъявления документа, удостоверяющего личность, и проставления в заявлении личной подписи.

В Ваш паспорт гражданина РФ вносится отметка о снятии с регистрационного учета по месту жительства в день предъявления документа.

Обращаем Ваше внимание на то, что после подачи заявления, его статус Вы сможете контролировать из своего Личного кабинета на Портале:

 Подано — заявление прошло форматно-логический контроль;

 Принято — заявление проверено и принято к исполнению;

 Возврат — заявление возвращено с указанием причин возврата;

 Приглашение — Вы должны прибыть в указанный день, в указанное время, по указанному в сообщении адресу со всеми необходимыми документами для оформления документов, на которые подавали заявление;

 Закрыто — документ получен заявителем.

Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, при их оформлении и получении, обеспечивается приоритетный порядок очного приема.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области