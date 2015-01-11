19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление). Видео

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9-11).

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14-15).

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. «Я видел, я свидетельствую: Он — Избранник Божий», — подтверждает Иоанн Креститель («Мессия» по-еврейски — то же, что по-гречески «Христос», то есть «Помазанник Божий»).

Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещающийся приобщается этой тайне, по словам Христа к Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19).

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В ночь с 18 на 19 января, по сложившейся традиции, озерчане погружались в крещенскую воду озера Иртяш. На льду нашего замечательного водоёма оборудовали прорубь, установили палатки с обогревом для переодевания и «Световую башню». За общественным порядком следили сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск, а за безопасностью ныряющих - муниципальные спасатели.

Чин водосвятия озера совершил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоирей Димитрий Шорин. Традицию купания в ледяной воде поддержали гендиректор ГУП ПО "Маяк" Михаил Похлебаев и глава администрации ОГО Евгений Щербаков.

Фото и видео Алексея Женина.