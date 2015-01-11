Посетители Челябинского музея изобразительных искусств смогут увидеть, как реставрируют картины

В Картинной галерее проходит открытая реставрация живописного полотна 30-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. Специалисты занялись восстановлением картины Павла Соколова-Скаля «Ночной разговор», вошедшей в экспозицию «Ударным темпом, полным ходом!». До конца следующей недели художник-реставратор Виктор Чичиланов проведет первый этап восстановления – промывку и расчистку. За процессом восстановления картины наблюдали студенты факультета изобразительного искусства Южно-Уральского института искусств. Теперь к ним могут присоединиться жители города. «К открытию выставки – в декабре прошлого года – была проделана масштабная работа по реставрации произведений искусства, представленных на выставке. Некоторые живописные полотна были сильно повреждены, но их удалось восстановить, некоторым картинам вернулось авторство и датировка. Проведение открытой реставрации поможет посетителям в полной мере оценить значение и объемы выполненной работы», – прокомментировали работники Челябинского музея изобразительных искусств.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/posetiteli-chelyabinskogo-muzeya-izobrazitelnyh-iskusstv-smogut-uvidet-kak-restavriruyut