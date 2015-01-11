На сайте органов местного самоуправления в разделе «Актуально» открыто анкетирование «5 шагов к благоустройству». Проект под таким названием стартовал в 2016 году, реализуется он в рамках национальной программы развития моногородов. Анкетирование на сайте продлится с 18 января по 12 февраля 2017 года.

В Озерском городском округе уже началась работа по подготовке предложений в программу «Пять шагов». В качестве отправной точки предлагается несколько идей, представленных молодыми озерскими архитекторами (скачать PDF).

Неравнодушные, творческие, активные жители Озерска могут принять участие в этом проекте, озвучив свои пожелания в анкете, чтобы совместно сделать первые шаги, которые позволят начать изменения облика нашего города к лучшему.

Программа предполагает проведение комплекса мероприятий в рамках улучшения благоустройства городской среды малых городов и выделяет следующие направления:

Шаг 1: «Сегодня в центре». Благоустройство оживленного общественного пространства.

Шаг 2: «Будущее есть». Создание возможностей для времяпрепровождения молодежи.

Шаг 3: «Найди прошлое и гордись им». Ревитализация городских достопримечательностей.

Шаг 4: «В центре внимания – социальный объект». Обновление или создание объекта социальной инфраструктуры.

Шаг 5: «Подбери прошлое». Активизация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий.

Заполнить анкету онлайн можно здесь.

http://www.ozerskadm.ru