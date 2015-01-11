Если есть право оформить пособие на детей из малообеспеченных семей, воспользуйтесь этим!

В соответствии с Законом Челябинской области от «О ежемесячном пособии на ребенка», Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка право на пособие на ребенка (до мая 2016г. это пособие называлось ежемесячным пособием) имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения-до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Челябинской области (в настоящее время он составляет 9295 рублей на человека).

Размер пособия на ребенка зависит от состояния здоровья ребенка (инвалидность), статуса мамы (одинокая мама) и места регистрации. Районный коэффициент 1.15 применяется для лиц, зарегистрированных в п.п.Метлино, Новогорный, Бижеляк, д.Новая Теча, ст.Татыш. Коэффициент 1.3 для лиц, зарегистрированных в г.Озерске.

С 01.01.2017г. размер пособия на ребенка из малообеспеченных семей составляют:

Размер пособия на 1 ребенка

г.Озерск Метлино, Новогорный, Бижеляк, д.Новая Теча, ст.Татыш

в базовом размере 311 руб. 275 руб.

на детей-инвалидов 622 руб. 550 руб.

на детей одиноких матерей 622 руб. 550 руб.

Пособие оформляется на 3 года. Тем, кому уже назначено указанное пособие и не прошел срок 3года с момента оформления, дополнительно в УСЗН обращаться не нужно.

Пособие оформляется на основании заявления и следующих документов:

- паспорт,

- свидетельств о рождении ребёнка,

- свидетельство о браке (расторжении брака, установлении отцовства),

- документы о доходах заявителя и членов его семьи за последние 3 месяца, предшествующих месяцу обращения (зарплата, алименты, стипендия, пенсия, доходы от предпринимательской деятельности (свидетельство индивидуального предпринимателя + налоговая декларация). Неработающим родителям необходимо предоставить трудовую книжку

- справка об инвалидности ребенка (при наличии),

- справка(и) ЖЭК о регистрации заявителя и другого родителя, детей (справка действительна в течение 1 месяца со дня выдачи),

- сберкнижка или договор с банком с указанием лицевого счета заявителя.

За назначением пособия можно обратиться:

- через Портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/97692);

- через Многофункциональный центр (МФЦ), г.Озерск, пр.Ленина, 62.

- УСЗН, г.Озерск, ул.Космонавтов, д.20, каб. 225, тел.для справок 6-51-62, 6-62-18.

УСЗН