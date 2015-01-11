Более 8 млрд рублей Челябинская область потратила на предоставление 13 видов мер соцподдержки региональным льготникам

О региональных мерах соцподдержки в 2017 году рассказала сегодня министр социальных отношений Татьяна Никитина на комитете по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства. В 2017 году ветераны Великой Отечественной войны продолжат получать санаторно-курортное лечение и при необходимости единовременную денежную выплату на проведение текущего и капитального ремонта жилья, новая категория льготников – дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут посетить места захоронения родителей и воспользоваться другими положенными льготами, ветеранам труда сохранят ежемесячную денежную выплату. «В 2016 году более 8 миллиардов рублей израсходовано из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки региональных льготников, – отмечает Татьяна Никитина. – Помимо действующих на протяжении нескольких лет мер соцподдержки сюда вошли и новые – предоставление компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, социальные гарантии южноуральцам из числа новой льготной категории – дети погибших участников Великой Отечественной войны. Впервые ветераны Великой Отечественной войны смогли получить выплату на капитальный ремонт жилья в размере 100 тысяч рублей». Напомним, с 1 января прошлого года по решению губернатора Бориса Дубровского южноуральцы начали получать компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Положена эта компенсация южноуральцам, собственникам жилья, достигшим 70 лет. При этом они должны быть либо одиноко проживающими, либо проживающими в семьях, состоящих из пенсионеров старше 70 лет и (или) людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году из средств областного бюджета на эти цели было направлено 163,6 млн рублей. Также по инициативе губернатора Бориса Дубровского с 1 сентября 2016 года были установлены меры социальной поддержки детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей, возмещение расходов на проезд к месту захоронения погибших родителей. На реализацию принятого закона в 2016 году было израсходовано 3,1 млн рублей. В 2017 году по решению губернатора Бориса Дубровского дети погибших участников Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату ко Дню памяти и скорби 22 июня. Кроме того, впервые 50 одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших в годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны, не имеющих права на получение жилищной субсидии, но нуждающиеся в проведение в своем жилье капитального ремонта, получили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Эта работа будет продолжена и в 2017 году. Отметим, на эти и другие меры социальной поддержки льготных категорий граждан, установленных законодательством Челябинской области, а всего их 13, бюджет Южного Урала израсходовал более 8 млрд рублей. В 2017 году на эти цели запланировано 8,1 млрд рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-8-mlrd-rubley-chelyabinskaya-oblast-potratila-na-predostavlenie-13-vidov-mer-36557