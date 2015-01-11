Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

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Кыштым как центр туризма

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Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

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Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

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О.Ланге о подготовке к учебному году

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

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Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

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Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

20 января в театре «Наш дом» состоялось торжественное собрание, посвящённое десятилетию со дня образования морского отряда озерской Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии России.

В зрительном зале собрались военнослужащие морского отряда, ветераны и приглашённые гости. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, глава Озерского городского округа Олег Костиков, глава администрации Евгений Щербаков.

Со знаменательной датой личный состав и ветеранов морского отряда приехал поздравить командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Голлоев:

Хочу поздравить всех присутствующих со знаковой датой. В первую очередь, ветеранов, которые вложили много сил, свою душу и любовь в создание этого воинского подразделения. Поздравляю военнослужащих этой войсковой части, которые доблестно выполняют свои обязанности, и членов их семей, которые вместе с ними стойко переносят все тяготы и лишения военной службы. Хочу поблагодарить руководство градообразующего предприятия и городского округа за доброе, внимательное отношение и заботу к военнослужащим отряда, а также за помощь в улучшении условий размещения и несения службы, обустройству быта и социальной инфраструктуры. Познакомившись со служебно-боевой деятельностью и специальными задачами морского отряда, могу выразить уверенность в том, что личный состав достойно несёт свою службу.

В связи с десятилетием со дня образования, усердие и отличие по службе ряд военнослужащих отряда были награждены командующим денежными премиями и ценными подарками.

Командир озерской дивизии генерал-майор Дмитрий Савишин, поздравляя личный состав отряда, отметил, что на протяжении десяти лет военнослужащие этого подразделения выполняют задачи по охране акваторий трёх озер в двух закрытых городах. Несмотря на то, что исторический путь отряда нельзя сравнить с историей российского флота, тем не менее военнослужащие чтут лучшие традиции и отношение к боевой службе, которые сложились и у военных моряков, и в войсках национальной гвардии России.

Все военнослужащие морского отряда являются высокими профессионалами, – подчеркнул Дмитрий Савишин, – и постоянно работают над повышением своего мастерства. Отдельные слова благодарности и наилучшие пожелания хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания и закладывали традиции отряда. Вы всегда желанные гости в дивизии и в родном отряде. Личному составу я желаю выполнять служебно-боевые задачи на достойном уровне, обеспечивая высокую устойчивость системы охраны и обороны порученных объектов. Желаю всем здоровья, благополучия, всего наилучшего.

От имени коллектива градообразующего предприятия с десятилетием с дня образования морского отряда военнослужащих поздравил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:

Поздравляю вас с юбилеем. Десять лет – это хорошая дата. Сегодня можно с полной уверенностью и ответственностью сказать, что поставленную задачу вы выполняете в полной мере. Работники ПО «Маяк» и жители Озерска могут спокойно жить и работать, обеспечивая ядерный щит нашей Родины. Город Озерск получил своё название не случайно. Границы округа проходят, в том числе, и по водной глади озер, которые могут стать местом несанкционированного проникновения посторонних лиц. Чтобы не допустить таких ситуаций вы отлично справляетесь со своими служебно-боевыми задачами. Мы гордимся тем, что живём и работаем рядом с вами.

С поздравительным словом к военнослужащим морского отряда обратились глава округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков:

Поздравляю вас с этой знаменательной датой, хочу сказать слова благодарности за то, что вы честно исполняете свой долг по защите двух закрытых городов, – подчеркнул Олег Костиков. – Желаю военнослужащим уважать, поддерживать и преумножать традиции, заложенные ветеранами. Большое спасибо вам за добросовестную службу. С праздником!

От всей души поздравляем вас с десятилетием морского отряда, – поздравил военнослужащих и ветеранов Евгений Щербаков. – Мы уверены, что водные рубежи находятся под надёжной защитой. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья вам и вашим семьям, благополучия и успехов в военной и боевой подготовке.

За высокие показатели в выполнении служебно-боевых задач и в связи с 10-летием со дня образования морского отряда главы вручили военнослужащим почётные грамоты администрации.

После торжественной части праздничную программу мероприятия продолжил концерт военного оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

Ключевые теги: Озерская дивизия.

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