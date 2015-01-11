Морской отряд озерской дивизии отметил юбилей

20 января в театре «Наш дом» состоялось торжественное собрание, посвящённое десятилетию со дня образования морского отряда озерской Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии России.

В зрительном зале собрались военнослужащие морского отряда, ветераны и приглашённые гости. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, глава Озерского городского округа Олег Костиков, глава администрации Евгений Щербаков.

Со знаменательной датой личный состав и ветеранов морского отряда приехал поздравить командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Голлоев:

– Хочу поздравить всех присутствующих со знаковой датой. В первую очередь, ветеранов, которые вложили много сил, свою душу и любовь в создание этого воинского подразделения. Поздравляю военнослужащих этой войсковой части, которые доблестно выполняют свои обязанности, и членов их семей, которые вместе с ними стойко переносят все тяготы и лишения военной службы. Хочу поблагодарить руководство градообразующего предприятия и городского округа за доброе, внимательное отношение и заботу к военнослужащим отряда, а также за помощь в улучшении условий размещения и несения службы, обустройству быта и социальной инфраструктуры. Познакомившись со служебно-боевой деятельностью и специальными задачами морского отряда, могу выразить уверенность в том, что личный состав достойно несёт свою службу.

В связи с десятилетием со дня образования, усердие и отличие по службе ряд военнослужащих отряда были награждены командующим денежными премиями и ценными подарками.

Командир озерской дивизии генерал-майор Дмитрий Савишин, поздравляя личный состав отряда, отметил, что на протяжении десяти лет военнослужащие этого подразделения выполняют задачи по охране акваторий трёх озер в двух закрытых городах. Несмотря на то, что исторический путь отряда нельзя сравнить с историей российского флота, тем не менее военнослужащие чтут лучшие традиции и отношение к боевой службе, которые сложились и у военных моряков, и в войсках национальной гвардии России.

– Все военнослужащие морского отряда являются высокими профессионалами, – подчеркнул Дмитрий Савишин, – и постоянно работают над повышением своего мастерства. Отдельные слова благодарности и наилучшие пожелания хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания и закладывали традиции отряда. Вы всегда желанные гости в дивизии и в родном отряде. Личному составу я желаю выполнять служебно-боевые задачи на достойном уровне, обеспечивая высокую устойчивость системы охраны и обороны порученных объектов. Желаю всем здоровья, благополучия, всего наилучшего.

От имени коллектива градообразующего предприятия с десятилетием с дня образования морского отряда военнослужащих поздравил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:

– Поздравляю вас с юбилеем. Десять лет – это хорошая дата. Сегодня можно с полной уверенностью и ответственностью сказать, что поставленную задачу вы выполняете в полной мере. Работники ПО «Маяк» и жители Озерска могут спокойно жить и работать, обеспечивая ядерный щит нашей Родины. Город Озерск получил своё название не случайно. Границы округа проходят, в том числе, и по водной глади озер, которые могут стать местом несанкционированного проникновения посторонних лиц. Чтобы не допустить таких ситуаций вы отлично справляетесь со своими служебно-боевыми задачами. Мы гордимся тем, что живём и работаем рядом с вами.

С поздравительным словом к военнослужащим морского отряда обратились глава округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков:

– Поздравляю вас с этой знаменательной датой, хочу сказать слова благодарности за то, что вы честно исполняете свой долг по защите двух закрытых городов, – подчеркнул Олег Костиков. – Желаю военнослужащим уважать, поддерживать и преумножать традиции, заложенные ветеранами. Большое спасибо вам за добросовестную службу. С праздником!

– От всей души поздравляем вас с десятилетием морского отряда, – поздравил военнослужащих и ветеранов Евгений Щербаков. – Мы уверены, что водные рубежи находятся под надёжной защитой. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья вам и вашим семьям, благополучия и успехов в военной и боевой подготовке.

За высокие показатели в выполнении служебно-боевых задач и в связи с 10-летием со дня образования морского отряда главы вручили военнослужащим почётные грамоты администрации.

После торжественной части праздничную программу мероприятия продолжил концерт военного оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

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Фото Владимира Беляева.