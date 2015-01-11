Жизнь взаймы

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

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А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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| Новости » Экономика

Жизнь взаймы

Уже более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты "Российской газеты".

За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).

Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".

Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха. "Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет", - объясняет такой рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.

Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.

Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.

Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.

"Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись, - считает собеседник "Российской газеты". - Но, к сожалению, в России сейчас многие имеют несколько кредитов, иногда берут следующий кредит, чтобы заплатить по предыдущему. А если банк отказывает, обращаются в микрофинансовые организации, беря займы под очень высокие ставки, которые усугубляют все ранее накопленные проблемы".

В последнее время банки стали более тщательно относиться к отбору заемщиков. Они уже не выдают кредиты направо и налево, стремясь любой ценой увеличить портфели. Как результат, долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу среднего российского заемщика - снизилась с 27,1 до 22 процентов. Такие данные приводило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в исследовании уточнялось, что уменьшение уровня долговой нагрузки произошло в основном за счет заемщиков со средними и высокими доходами. Вклад граждан с небольшими доходами был минимальным.

А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.

"Реальными сведениями о долговой нагрузке населения сегодня в России не располагает, наверное, никто: методики оценки очень разные, поэтому данные существенно отличаются. Если бы этот показатель был, это решило бы многие проблемы", - говорит Сергей Хестанов.

Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.

https://rg.ru

Ключевые теги: кредиты.

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