В иске к страховой компании отказано

Озерский городской суд отказал в иске жителю г. Озёрска о взыскании со страховой компании убытков, неустойки, процентов, компенсации морального вреда, штрафа.

Житель г. Озёрска обратился в суд с иском к Страховому акционерному обществу «ВСК» о защите прав потребителя. Истец просил взыскать убытки в виде процентов, выплаченных им по кредитному договору, с августа по декабрь 2016 года в размере 22 230 рублей; неустойку 68 107 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 385 рублей, 10 000 рублей компенсацию морального вреда; штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей».

В обоснование иска сослался на несвоевременное исполнение страховым обществом обязанности по выплате страхового возмещения в связи с наступившим страховым случаем.

Озерским городским судом отказано в иске по следующим основаниям.

06 июня 2013 г. между истцом и ОАО АКБ «РОСБАНК» был заключен кредитный договор на сумму 540 540 рублей сроком на 60 месяцев. В этот же день истцом заключен договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней с САО «ВСК». Страховые риски: смерть в результате несчастного случая или по иным причинам, инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая или болезни. Страховая премия в размере 40 540 рублей оплачена истцом, она включена в сумму кредита и направлена ответчику Банком.

Выгодоприобретателем по Договору страхования является ПАО «РОСБАНК». Страховая выплата производится в размере 100 % страховой суммы, установленной на дату наступления страхового случая.

Согласно п.п. 2.3.1 п. 2.3 Правил страхования страховым случаем является установление Застрахованному инвалидности в связи с заболеванием.

28 июня 2016 г. истцу установлена инвалидность 2 группы от общего заболевания, о чем выдана соответствующая справка. 26 июля 2016 г. истец уведомил ответчика о наступлении страхового случая, приложив все необходимые документы.

Страховая компания сделала запросы в медицинские учреждения и, получив подтверждение из ЧОКБ 15 августа 2016 г. и ЦМСЧ-71 22 августа 2016 г. о том, что истцу действительно впервые установлена инвалидность 2 группы, признала случай страховым.

Поскольку ни истец, как Страхователь в заявлении о выплате страхового возмещения, ни Выгодоприобретатель (ПАО «РОСБАНК»), не сообщали Страховщику, реквизиты для выплаты страхового возмещения, 07 сентября 2016г. ответчик запросил данные реквизиты у Выгодоприобретателя .

Реквизиты для перечисления страхового возмещения были получены от ПАО «РОСБАНК» САО «ВСК» 04 октября 2016 года.

Согласно п.п. 8.4.1 п. 8.4 Правил Страховщик обязан произвести страховую выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю) (отказать в выплате) при наступлении страхового случая в течение 15 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, указанных в п. 6.4 и п. 6.5 настоящих Правил, если иной срок не установлен договором страхования.

19 октября 2016г. страховое возмещение в размере 216 216 рублей было перечислено Выгодоприобретателю страховой компанией ответчика, о чем в деле имеется платежное поручение, то есть в установленный п.п. 8.4.1 п. 8.4 Правил срок.

Суд пришел к выводу, что страховая компания в установленные сроки выполнила свои обязательства по Договору страхования. В связи с чем оснований для взыскания с ответчика в пользу истца процентов по кредитному договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа не имелось.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда