Проект компании «УКС – Озерск» приносит реальную пользу

Главный полицейский Челябинской области по достоинству оценил работу систему «Безопасный город».

Накануне Озерск посетил начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Одним из основных пунктов программы пребывания главного областного полицейского в закрытом городе было знакомство с работой системы «Безопасный город», которая является воплощением совместных усилий областных и городских властей, ФГУП «ПО «Маяк» и компании «Уральские кабельные сети – Озерск».

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» с сентября 2016 года передан в распоряжение городского управления МВД. Как пояснил Озёрск.ру директор по развитию компании «УКС – Озерск» Алексей Бетенев, на территории города установлены 36 камер, система имеет пять рубежей, ею охвачены самые загруженные перекрестки и все контрольно-пропускные пункты ЗАТО.

Во время визита начальника ГУ МВД России по Челябинской области до него была доведена информация о высокой эффективности системы «Безопасный город». За полгода ее работы заметно снизилось количество правонарушений, совершенных водителями авто, вдвое сократилось количество ДТП. Система оказалась полезной не только на дорогах, существенную помощь она оказывает и работе полиции в целом. Так, совсем недавно с помощью камер наблюдения были раскрыты два серьезных преступления – разбой в отношении молодых девушек, совершенный группой хулиганов, а также кража со строительной площадки, ущерб от которой составил более полумиллиона рублей.

Кроме знакомства с функционированием системы «Безопасный город», генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел рабочие встречи с командующим Уральского федерального округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем Голлоевым и генеральным директором ФГУП ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым, а также посетил концерт, посвященный 10-летию образования морского отряда Озерского соединения Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Озёрск.ру