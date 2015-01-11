Команда КВН из ЮУрГУ будет выступать на «Первом канале»

По результатам XXVIII Международного фестиваля «КиВиН - 2017» (г. Сочи), команда КВН «Девичья сборная ЮУрГУ», представляющая Южно-Уральский государственный университет, прошла в Премьер-Лигу КВН. Первая игра с участием челябинской команды состоится уже в конце февраля.

Свой творческий путь девушки начали еще в 2011 году под названием «ВИА Молочко», в 2015 году команда сменила название на «Девичья сборная ЮУрГУ». Став обладателями Кубка Молодых команд Лиги КВН ЮУрГУ-2011, команда получила немало достижений, среди них: Гран-при фестиваля «Снежные буераки-2015», Гран-при Международного фестиваля «Веселый студень-2015», команда-финалист Центральной Уральской Лиги МС КВН 2015 года и другие. По словам участниц команды, шутки они придумывают ежедневно, вероятно, трудолюбие команды является одним из ключей к успеху.

Теперь девушки смогут продемонстрировать свое чувство юмора всей стране на «Первом канале». Напомним, «Премьер-лига» - второй по важности турнир Международного союза КВН.

«Вхождение нашей команды в число участников Премьер-лиги КВН было на 90% неожиданным успехом! Но, тем не менее, мы надеялись на это и очень рады, что прошли. Александр Васильевич Масляков смеялся во время нашего выступления и это было для нас как бальзам на сердце. Мы надеемся, что наша карьера наберет обороты. Хотим выразить благодарность ректору ЮУрГУ Александру Шестакову, профкому ЮУрГУ и управлению по внеучебной работе, а также проректору по учебной работе Андрею Шмидту. Без этих людей не было бы нашей победы!» – поделилась впечатлениями участница команды Алена Ишмухаметова.

Отметим, что в этом году на фестивале «КиВиН», кроме «Девичьей сборной ЮУрГУ» приняли участие еще три команды из Южно-Уральского государственного университета – «Мне очень нравится», «Рассвет пня» и «Сборная реквизиторов», которая получила пять звезд из пяти по результатам оценки зрителей.

Пресс-служба ЮУрГУ