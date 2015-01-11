В потребительскую корзину добавят здоровья

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 25 января, 02:43
Регистрация на сайте
Авторизация

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2017 (162)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Экономика

В потребительскую корзину добавят здоровья

В этом году правительство пересмотрит состав потребительской корзины, следует из плана законопроектной работы кабмина. Как сообщили «Известиям» в Минтруде, соответствующий документ будет ориентирован на нормы здорового питания: в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов. Применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года.

Согласно плану законопроектной деятельности правительства, в этом году должен быть подготовлен и принят новый закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» взамен действующего. За разработку законопроекта отвечает Минтруд, где пояснили, что проект документа планируется внести в правительство в сентябре. Там же отметили, что потребительская корзина пересматривается раз в пять лет, согласно закону «О прожиточном минимуме в РФ», а последний раз ее состав обновляли в начале 2013 года.

Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания, — заявили в пресс-службе Минтруда.

Там уточнили, что для повышения качества будут «принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания». Такие рекомендации утверждены Минздравом, последняя версия была подписана 19 августа 2016 года.

В случае если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от Минздрава, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг), а также картофеля (90 кг вместо 100 кг). При этом, если следовать рекомендациям Минздрава, в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вмето 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко). Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они несколько ниже (в среднем на 20–30%).

В Минздраве «Известиям» сообщили, что пока не получили на утверждение проект новой потребительской корзины, но планируют принять участие в обсуждении документа.

Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Последние устанавливаются в размере 50% относительно стоимости минимального набора продуктов питания и подробно не регламентируются (соответственно, если продукты стоят 5 тыс., то услуги — 2,5 тыс. и непродовольственные товары — еще 2,5 тыс.). Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Согласно правительственному постановлению, в третьем квартале 2016 года прожиточный минимум в целом по России составлял 9889 рублей в месяц, из которых половина — стоимость минимального набора продуктов. Соответственно, минимальный годовой продовольственный бюджет россиянина составляет порядка 59,3 тыс. рублей.

В случае если стоимость продуктов не изменится, годовая стоимость минимального набора продуктов возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей, рассчитали для «Известий» в Евразийском деловом союзе (ЕАДС). Наибольших расходов потребует увеличение доли мяса, молочных продуктов и овощей, уточняет директор ЕАДС по коммуникациям Андрей Малосолов.

Таким образом, стоимость потребительской корзины в среднем по стране может вырасти до 139,6 тыс. рублей в год, или 11,6 тыс. рублей в месяц.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида говорит, что в пределах этой суммы россияне смогут питаться лучше, однако вряд ли их рацион будет столь же богат, что и прописанный Минздравом.

На данный момент нормы продуктов в корзине очень низки и их действительно нужно менять. Но совершенно не факт, что те, кто живет в пределах прожиточного минимума, смогут позволить себе всё, что прописано в корзине. В документах фиксируется наименьшая цена на продукты, таких цен в магазинах часто не отыскать, — пояснил Андрей Покида.

http://izvestia.ru

Ключевые теги: потребительская корзина.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» График замены пропуска на январь — начало февраля
» ОДН в январских квитанциях на месте
» Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год
» Крещенская вода: мифы и реальность
» О тарифах на коммунальные услуги в I полугодии 2017 года
» На совещании у губернатора Озерск поставили в пример другим муниципалитетам
» Мифы вокруг Озерска и около. Видео
Обсуждаемые новости
» Мифы вокруг Озерска и около. Видео
» Онлайн-интервью с Лилией Солодовниковой
» Пьяному водителю за провоз полицейского на капоте грозит 5 лет
» Налоговики хотят обанкротить поставщика «Росатома»
» Сергей Москвин из Озёрска — победитель областного конкурса художественной фотографии
» На новогодние праздники в Озёрске мероприятия были на любой вкус
» «Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги