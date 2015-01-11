Фестиваль проектов

21 января в МБОУ СОШ № 27 прошел фестиваль стендовых проектов и проектно-исследовательских работ учеников 5-7 классов. Более ста учащихся представили 47 проектов по всем школьным предметам и тематике внеурочной деятельности.

Экспертные группы педагогов оценили все работы. 12 проектов отмечены грамотами и их авторам даны рекомендации представить свои разработки на городских Курчатовских чтениях. Остальные участники получат оценочные сертификаты, которые будут учитываться при подведении итогов учебы каждого участника фестиваля.

К защите проектов приурочили День открытых дверей для родителей. Были организованы консультации специалистов по различным вопросам, в частности, по пенсионному страхованию. И сами родители смогли продемонстрировать свои таланты: особой популярностью пользовался мастер-класс по изготовлению украшений.

Завершился фестиваль концертом учащихся школы.

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