В ближайший четвертый четверг – 26 января 19:00 – «DramaClub»! На этот раз в театре драмы и комедии «Наш дом» прочитают пьесу Б.Акунина «Чайка».

Продолжения знаменитых литературных произведений сейчас очень популярны. Борис Акунин предлагает продолжение-пародию и устраивает целое расследование смерти Константина – вопрос, десятилетиями мучивший режиссеров и театральных критиков.

Расследование ведет доктор Дорн, между прочим, урожденный фон Дорн (то бишь родственник знаменитому Фандорину). Так отчего стрелялся Константин? И стрелялся ли вообще? Претендентов на роль убийцы оказывается немало…

Руководит процессом заслуженный артист России Вохобжон Азимов. Идея почитать акунинскую «Чайку» тем же актерским составом, что несколько лет назад играл на озерской сцене «Чайку» чеховскую, витала в воздухе. Заслуженная артистка Елена Шибакина снова выйдет в роли Аркадиной, Сергей Ахлюстин сыграет убиенного Константина. Заслуженный артист Николай Скрябин снова станет Дорном, а его коллега, заслуженный артист Вячеслав Лясецкий исполнит Сорина. В ролях Шамраевой, Медведенко и Тригорина останутся, соответственно, Лариса Азимова, Евгений Гуралевич и заслуженный артист Вохобжон Азимов. Вместо покинувшего труппу театра «Наш дом» Евгения Войщева роль Шамраева сыграет Геннадий Зимбель.

Организатора читки Вохобжона Азимова совершенно не смущает, что роли Нины и Маши в озерском спектакле исполняли по две актрисы: Юлия Баканова и Виктория Кривдина, Юлия Гусева и Анастасия Шевченко. Пространство для игры найдется для всех! Если уж Борис Акунин озорничает с классикой, то театру «Наш дом» ничего больше не остается, как поозорничать с Акуниным. До встречи на «DramaClub»!

Юлия Клепикова

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