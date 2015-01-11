Пенсионер из Новогорного торговал синтетическим спиртом

17 января в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявили факт реализации спиртосодержащей продукцией из своей квартиры жителем поселка Новогорный, 1953 года рождения. Пенсионер осуществлял продажу спирта, разбавляя его водой. Полицейскими было изъято 2 литра спиртосодержащей жидкости.

Согласно проведенной экспертизе, изъятый спирт является синтетическим, опасным для жизни и здоровья и не предназначен для употребления.

По данному факту следственный отдел по ЗАТО г. Озерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хранение в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающий требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области