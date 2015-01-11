В Государственном историческом музее обучат древним ремеслам

В ближайшие выходные, 28 и 29 января, в Государственном историческом музее Южного Урала пройдут мастер-классы на выставке, посвященной культуре и искусству первобытного общества. Экскурсии и практические занятия для всех желающих проведут специалисты лаборатории экспериментальной археологии ЧелГУ, в совершенстве владеющие такими древними ремеслами, как изготовление каменного наконечника, наскальная живопись и лепка глиняных сосудов. Приобщиться к реконструкции бытовых занятий древних людей в субботу и воскресенье смогут все посетители музея — взрослые и дети от пяти лет. Любой желающий может выбрать для себя одну из четырех экскурсий. «Путешествие за камнем» – это экскурсионная программа с мастер-классом, посвященная знакомству с природными богатствами Южного Урала. Любителям ручной лепки из глины стоит посетить экскурсию «Глина – от древности до наших дней». Участникам занятия расскажут, как и когда появились первые изделия из глины, как менялись их формы и способы изготовления с течением времени. Экскурсионная программа «Изготовление наконечника стрелы из камня» с мастер-классом познакомит взрослых и детей с различными способами изготовления каменных орудий. Любители живописи могут ознакомиться с наскальными рисунками древности на экскурсии «Живопись каменного века». Подробную информацию об экскурсиях, стоимости и времени проведения можно найти на сайте Государственного исторического музея Южного Урала http://www.chelmuseum.ru

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-gosudarstvennom-istoricheskom-muzee-obuchat-drevnim-remeslam-36598