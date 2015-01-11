В Челябинской области наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин провел очередное заседание областного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. За четвертую неделю 2017 года зафиксировано снижение заболеваемости в целом по области на 8,6%, в Челябинске – на 20%. «За прошедшую неделю отмечена устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В том числе в Челябинске зафиксировано существенное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20%, причем по всем возрастным категориям, – прокомментировал итоги заседания штаба Евгений Редин. – Тем не менее, в ряде территорий области ситуация остается напряженной, в части из них введены ограничения учебного процесса». По данным регионального управления Роспотребнадзора, за четвертую неделю 2017 года (с 16 по 22 января) заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 8,6%. В Челябинске отмечено снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 20%. Снижение заболеваемости в областном центре зафиксировано среди всех возрастных групп, в том числе детей до 2 лет – на 22%, детей 3-6 лет – на 16%, школьников 7-14 лет – на 22%, взрослых – на 16%. В настоящее время приостановлен учебный процесс в 7 муниципальных образованиях (Златоустовсский городской округ, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Троицкий районы). Областной штаб определил приостановить занятия в образовательных учреждениях Южноуральского городского округа с завтрашнего дня, в связи с ростом числа заболевших.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-nametilas-ustoychivaya-tendenciya-k-snizheniyu-zabolevaemosti-36599