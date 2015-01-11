В Челябинской области заработает «коммуникативный лагерь» для особых семей

https://vk.com/osobye7i. Общественная организация «Особые семьи» проведет курс специальных семинаров-практикумов для семей, где воспитываются дети с аутизмом и синдромом Дауна, а в весенние и летние каникулы организует «коммуникативный лагерь», сообщает министерство социальных отношений. Все занятия будут направлены на повышение уровня родительской компетенции в вопросах реабилитации, а также развитию детского спорта и творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализуются они в рамках программы комплекса мер на средства гранта, выигранного Челябинской областью в конкурсе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) по направлению развития эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году в рамках реализации комплекса мер для «коммуникативного лагеря» и проведения практикумов для родителей организацией «Особые семьи» было приобретено спортивное оборудование и инвентарь: закуплены баскетбольные стойки и мячи, фитболы, утяжеленное одеяло, гимнастические палки, мешок для сенсорной интеграции. В прошлом году более 120 семей смогли стать участниками обучающих семинаров и практикумов по вопросам двигательной реабилитации с помощью адаптивного плавания и лечебной физкультуры, а сами дети смогли посещать бесплатные индивидуальные и групповые занятия по этим направлениям. В текущем году по планам организаторов уже 260 семей смогут принять участие в запланированных мероприятиях. «Грант фонда помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволил нам усовершенствовать обучение родителей особых детей технологии реабилитации с помощью лечебной физкультуры, что способствует улучшению их эмоционального состояния, – отметила руководитель общественной организации «Особые семьи» Арина Плотникова. – Мы уверены, если каждая семья будет активно включаться в программу реабилитации собственного ребенка, изучая современные подходы, обмениваясь опытом со специалистами, их дети добьются большего успеха, чем родители смели надеяться». Анкета для участия в программе в ближайшее время будет доступна на Интернет-ресурсах организации по ссылкам: https://www.facebook.com/groups/370112983055941/ Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-zarabotaet-kommunikativnyy-lager-dlya-osobyh-semey-36619

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