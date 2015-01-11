Минсоцотношений области передало полномочия

С 1 января 2017 года Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации приняло от Министерства социальных отношений Челябинской области полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов) и оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

За получением указанных услуг необходимо обращаться в филиал/представительство регионального отделения ФСС РФ по месту жительства. Адреса территориальных органов Челябинского регионального отделения ФСС можно узнать на сайте: http://r74.fss.ru.

При подаче заявления на санаторно-курортное лечение необходимо представить справку по форме 070-У, которая выдается медицинским учреждением. Она является основанием для постановки на учет. Обращаем внимание на срок действия справки: она действительна в течение 12 месяцев.

К заявлению на обеспечение техническими средствами реабилитации прилагается копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации, которая выдается органами МСЭ. При себе обязательно иметь ее оригинал.

Кроме того, подать заявление на получение государственной услуги можно в ближайшем офисе МФЦ.

В случае, если гражданин подал заявление на предоставление ему технического средства реабилитации (коляски, протеза, трости и др.) в 2016 году в органы социальной защиты населения, однако указанные изделия ему не были предоставлены до конца года, повторная подача заявления в фонд социального страхования не требуется.

Если гражданин в установленном порядке обратился в органы социальной защиты населения в 2016 году с заявлением о предоставлении ему путевки на санаторно-курортное лечение, подтвердив наличие показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения, но в течение календарного года не был обеспечен такой путевкой, гражданин сохраняет за собой право на ее предоставление с сохранением порядка очередности.

График работы Филиала № 9 Государственного учреждения — Челябинского Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в городе Озерске, ул. Бажова, д. 14 понедельник - четверг с 08-30 до 17-30

пятница с 08-30 до 16-15,

обеденный перерыв 12-30 до 13-15.

Подробную информацию можно получить по телефонам:

в городе Челябинске (351) 264-30-03, 263-94-90

в городе Кыштыме (35151) 4-06-32

в городе Озерске (35130) 7-71-93 и на сайте: http://r74.fss.ru.

Пресс-служба ГУ - Челябинского регионального

отделения Фонда социального страхования

http://www.ozerskadm.ru