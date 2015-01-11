Изменился повышающий коэффициент, применяемый при расчёте платы за потреблённый коммунальный ресурс для собственников жилья

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С 01 января 2017 года вводятся изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила) в части порядка начисления платы за электроэнергию, в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498.

В соответствии с п. 59 Правил, в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учёта в 2 раза уменьшился период расчёта по среднему объёму - с 6-ти месяцев до 3-х (трёх). По истечении 3-х (трёх) месяцев, при отсутствии показаний, плата рассчитывается, исходя из нормативов потребления электроэнергии.

Напоминаем, что с 01 января 2017 г. размер повышающего коэффициента, применяемого при расчёте платы за потреблённый коммунальный ресурс для собственников, не установивших приборы учёта при наличии технической возможности, увеличен до 1,5.

Обращаем внимание на то, что повышающий коэффициент используется также в случаях, когда прибор учёта потребления электроэнергии неисправен или своевременно не прошёл поверку.

ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:

- при наличии прибора учёта электроэнергии ежемесячно сообщать в ПАО «Челябэнергосбыт» фактические данные прибора учёта и дату снятия любым удобным для Вас способом, во избежание начисления по нормативу;

- при отсутствии прибора учёта электрической энергии (при наличии технической возможности для установки прибора учёта электрической энергии) осуществить его установку.

Информация предоставлена пресс-службой ПАО "Челябэнергосбыт"

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