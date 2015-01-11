Какая боль, какая боль, ММПКХ – Пожарные: 2:0

Арбитражным судом Челябинской области в лице судьи Томилина удовлетворен иск ММПКХ Озёрска к пожарной части закрытого города о взыскании задолженности за тепло, воду и канализацию. Период, за который Специальное управление ФПС № 1 МЧС России не оплатило муниципальному коммунальному хозяйству оказанные услуги, составил девять месяцев – с января по сентябрь 2016 года. Общая сумма, которую Арбитраж присудил к уплате пожарной части, включая основной долг и возмещение судебных издержек, превысила два миллиона рублей.

Примечательно, что между СУ ФПС №1 и МУ МПКХ в период сложившейся задолженности договоров о сотрудничестве заключено не было. Однако суд посчитал, что иск коммунальщиков подлежит удовлетворению: доказательством оказанных услуг по поставке горячей и холодной воды, тепла и водоотведению в полной мере могут служить представленные истцом акты оказанных услуг. Также поводом для удовлетворения иска стало отсутствие возражений со стороны ответчика и подписание исковых требований представителем ответчика прямо в суде.

В связи с этим судья не стал заниматься детальным исследованием доказательств и решил: «Взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 1 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в пользу Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства 2 307 691 руб. 38 коп., а также 34 538 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины».