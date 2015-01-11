«Первый пошёл…». В Озёрске зарегистрирован первый случай банкротства физического лица

Первый случай признания банкротом физического лица зарегистрирован в отношении жителя Озёрска. Им стал 25-летний безработный, самостоятельно обратившийся в Арбитражный суд с соответствующим заявлением ещё в середине июля 2016 года.

В своем заявлении первый озёрский банкрот перечислил накопившиеся долги, список которых впечатляет. Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников гражданина», указана задолженность по денежным обязательствам в размере 896 079 руб. 28 коп., из них: 49 586 руб. – «Хоум Кредит Банк»; 30 000 руб. – «Кредит Европа Банк»; 32 827 руб. 25 коп. – «Альфа Банк»; 180 860 руб. 84 коп. – «Уральский банк реконструкции и развития»; 504 937 руб. 79 коп. – «Сбербанк России»; 92 867 руб. 96 коп. – «Тинькофф Банк»; 5 000 руб. – «Срочноденьги». В форме «Опись имущества гражданина» заявитель указал на наличие у него имущества – легкового автомобиля Чери А21.

Суд решил, что стоимость имущества гражданина недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов. Из материалов дела следовало, что должник в настоящее время нигде не работает, на учёте в службе занятости не состоит. Однако он предоставил подтверждение факта оплаты госпошлины в размере 6000 рублей и доказательства внесения в депозит арбитражного суда 25 000 рублей для оплаты вознаграждения финансового управляющего.

После рассмотрения всех обстоятельств Арбитражный суд Челябинской области в лице судьи Хаванцева постановил: признать должника несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком до 23 июня 2017 года.

История вопроса: 1 октября 2015 года в России появилось банкротство физических лиц в виде поправок в действующий закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ранее (с 2002 года по 1 октября 2015 года) данный закон предусматривал лишь банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь право на банкротство имеют не только ИП, но и простые граждане.

Необходимость в банкротстве физических лиц назрела давно. Экономический кризис 2014-2015 г.г. поставил множество россиян в «финансовый тупик». Реальные доходы населения упали, жизнь стала существенно дороже. Кредиты стали непосильной ношей для множества россиян.

Дела о банкротстве физических лиц отдали Арбитражным судам, «забрав» у судов общей юрисдикции (районных). Кроме того, было снято ограничение в 50 тысяч рублей на сумму долга.