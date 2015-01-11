«Первый пошёл…». В Озёрске зарегистрирован первый случай банкротства физического лица

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 31 января, 13:01
Регистрация на сайте
Авторизация

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2017 (226)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

«Первый пошёл…». В Озёрске зарегистрирован первый случай банкротства физического лица

Первый случай признания банкротом физического лица зарегистрирован в отношении жителя Озёрска. Им стал 25-летний безработный, самостоятельно обратившийся в Арбитражный суд с соответствующим заявлением ещё в середине июля 2016 года.

В своем заявлении первый озёрский банкрот перечислил накопившиеся долги, список которых впечатляет. Согласно заполненной должником форме «Список кредиторов и должников гражданина», указана задолженность по денежным обязательствам в размере 896 079 руб. 28 коп., из них: 49 586 руб. – «Хоум Кредит Банк»; 30 000 руб. – «Кредит Европа Банк»; 32 827 руб. 25 коп. – «Альфа Банк»; 180 860 руб. 84 коп. – «Уральский банк реконструкции и развития»; 504 937 руб. 79 коп. – «Сбербанк России»; 92 867 руб. 96 коп. – «Тинькофф Банк»; 5 000 руб. – «Срочноденьги». В форме «Опись имущества гражданина» заявитель указал на наличие у него имущества – легкового автомобиля Чери А21.

Суд решил, что стоимость имущества гражданина недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов. Из материалов дела следовало, что должник в настоящее время нигде не работает, на учёте в службе занятости не состоит. Однако он предоставил подтверждение факта оплаты госпошлины в размере 6000 рублей и доказательства внесения в депозит арбитражного суда 25 000 рублей для оплаты вознаграждения финансового управляющего.

После рассмотрения всех обстоятельств Арбитражный суд Челябинской области в лице судьи Хаванцева постановил: признать должника несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком до 23 июня 2017 года.

История вопроса: 1 октября 2015 года в России появилось банкротство физических лиц в виде поправок в действующий закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ранее (с 2002 года по 1 октября 2015 года) данный закон предусматривал лишь банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь право на банкротство имеют не только ИП, но и простые граждане.

Необходимость в банкротстве физических лиц назрела давно. Экономический кризис 2014-2015 г.г. поставил множество россиян в «финансовый тупик». Реальные доходы населения упали, жизнь стала существенно дороже. Кредиты стали непосильной ношей для множества россиян.

Дела о банкротстве физических лиц отдали Арбитражным судам, «забрав» у судов общей юрисдикции (районных). Кроме того, было снято ограничение в 50 тысяч рублей на сумму долга.

Ключевые теги: банкрот.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Чемпионат не сбавляет обороты!
» Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год
» ОДН в январских квитанциях на месте
» Пусть счетчик щелкает
» Крещенская вода: мифы и реальность
» Мифы вокруг Озерска и около. Видео
Обсуждаемые новости
» Пусть счетчик щелкает
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Мифы вокруг Озерска и около. Видео
» Пьяному водителю за провоз полицейского на капоте грозит 5 лет
» Налоговики хотят обанкротить поставщика «Росатома»
» Сергей Москвин из Озёрска — победитель областного конкурса художественной фотографии
» Убить нельзя, стерилизовать: на Южном Урале создадут рабочую группу по спасению бездомных животных

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги