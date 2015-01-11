Челябинские учёные издали труд в поддержку малого бизнеса

Преподаватели кафедры «Математика и информатика» челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ подготовили и издали монографию «Информационное обеспечение малого инновационного бизнеса», под редакцией доктора технических наук Павла Переверзева, сообщает пресс-служба вуза. «Малый бизнес является неотъемлемой частью современной экономики России, однако становление малого предпринимательства в сегодняшней российской экономике проходит по сложному пути развития и сталкивается с многочисленными проблемами, – отмечает завкафедрой челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ Юлия Подповетная. – Менеджеры и экономисты разных уровней, в разных городах и странах постоянно решают один и тот же комплекс задач по нескольким основным направлениям. Среди них – развитие предприятия в условиях непрерывной конкурентной борьбы, появления новых информационных технологий, постоянно изменяющейся экономической ситуации и законодательства, изменения спроса потребителей. Стоят перед специалистами и такие вопросы, как наращивать необходимые ресурсы в достаточных количествах для развития предприятия и как совершенствовать бизнес-процессы компании в соответствии со стратегическими замыслами руководителей». С целью помочь в решении этих задач преподаватели кафедры «Математика и информатика» челябинского филиала финуниверситета и подготовили данную монографию. В работе рассмотрены различные аспекты применения информационных технологий для обеспечения организации и управления малым инновационным бизнесом. Монография будет полезна руководителям малого предпринимательства, специалистам в области IT-технологий, студентам и магистрантам направления «Бизнес-информатика» и всем, интересующимся вопросами информационного обеспечения малого инновационного бизнеса. «Руководители и сотрудники малых предприятий найдут в монографии важную информацию по таким темам, как: стандарты моделирования бизнес-процессов, минимизация их стоимости и повышение эффективности, снижение себестоимости продукции (работ, услуг), компьютерные технологии в создании системы постоянного улучшения бизнес-процессов, интернет-технологии в повышении эффективности деятельности предприятия и другие», – уточняют в вузе. Монография опубликована в издательстве «Перо» (г. Москва) тиражом 500 экземпляров. Электронный вариант доступен по ссылке. В написании монографии приняли участие представители кафедры математики и информатики челябинского филиала финуниверситета: профессор, дтн Павел Переверзев, завкафедрой, дпн Юлия Подповетная, а также доценты, ктн Лариса Овсяницкая и Елена Бунова и кф-мнОлег Завьялов и Ирина Постовалова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-uchyonye-izdali-trud-v-podderzhku-malogo-biznesa-36656