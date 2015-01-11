Челябинские учёные издали труд в поддержку малого бизнеса

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

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Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

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Челябинские учёные издали труд в поддержку малого бизнеса

Преподаватели кафедры «Математика и информатика» челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ подготовили и издали монографию «Информационное обеспечение малого инновационного бизнеса», под редакцией доктора технических наук Павла Переверзева, сообщает пресс-служба вуза. «Малый бизнес является неотъемлемой частью современной экономики России, однако становление малого предпринимательства в сегодняшней российской экономике проходит по сложному пути развития и сталкивается с многочисленными проблемами, – отмечает завкафедрой челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ Юлия Подповетная. – Менеджеры и экономисты разных уровней, в разных городах и странах постоянно решают один и тот же комплекс задач по нескольким основным направлениям. Среди них – развитие предприятия в условиях непрерывной конкурентной борьбы, появления новых информационных технологий, постоянно изменяющейся экономической ситуации и законодательства, изменения спроса потребителей. Стоят перед специалистами и такие вопросы, как наращивать необходимые ресурсы в достаточных количествах для развития предприятия и как совершенствовать бизнес-процессы компании в соответствии со стратегическими замыслами руководителей». С целью помочь в решении этих задач преподаватели кафедры «Математика и информатика» челябинского филиала финуниверситета и подготовили данную монографию. В работе рассмотрены различные аспекты применения информационных технологий для обеспечения организации и управления малым инновационным бизнесом. Монография будет полезна руководителям малого предпринимательства, специалистам в области IT-технологий, студентам и магистрантам направления «Бизнес-информатика» и всем, интересующимся вопросами информационного обеспечения малого инновационного бизнеса. «Руководители и сотрудники малых предприятий найдут в монографии важную информацию по таким темам, как: стандарты моделирования бизнес-процессов, минимизация их стоимости и повышение эффективности, снижение себестоимости продукции (работ, услуг), компьютерные технологии в создании системы постоянного улучшения бизнес-процессов, интернет-технологии в повышении эффективности деятельности предприятия и другие», – уточняют в вузе. Монография опубликована в издательстве «Перо» (г. Москва) тиражом 500 экземпляров. Электронный вариант доступен по ссылке. В написании монографии приняли участие представители кафедры математики и информатики челябинского филиала финуниверситета: профессор, дтн Павел Переверзев, завкафедрой, дпн Юлия Подповетная, а также доценты, ктн Лариса Овсяницкая и Елена Бунова и кф-мнОлег Завьялов и Ирина Постовалова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-uchyonye-izdali-trud-v-podderzhku-malogo-biznesa-36656

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