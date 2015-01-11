Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития исторического центра южноуральской столицы

В Доме архитектора состоялось подведение итогов всероссийского конкурса на лучшую «Архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра города Челябинска в границах улиц: Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных, Российская». Дипломы победителей и участников вручил глава города Челябинска Евгений Тефтелев. «Проекты участников получились жизненные, в каждом из них есть своя изюминка, – отметил Евгений Тефтелев. – Мне понравились идеи представленных концепций. Некоторые из них можно реализовать частями, мы обязательно будем предлагать этот материал инвесторам. Спасибо конкурсантам за участие, жюри за кропотливую работу. Теперь наша задача – приступить к реализации лучшего проекта». Напомним, архитектурный конкурс стартовал в середине июля прошлого года по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Всего было заявлено 30 компаний-участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Уфы, Томска и даже Амстердама. Но наибольшее количество работ поступило от челябинских архитекторов. По итогам квалификационного отбора во второй тур прошли пять конкурсантов. Главной задачей конкурсантов было создать проект, сохраняющий уникальную историческую среду центральной части Челябинска. По словам президента общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Николая Шумакова, жюри было непросто выбрать лучшего из лучших. «Все лауреаты претендовали на первое место. И на итоговом заседании членов жюри разгорелись нешуточные споры. Хочу отметить, что челябинский проект, занявший третье место, получился самым реалистичным», – прокомментировал он. По итогам архитектурного конкурса победителем признан Dе Architekten Cie. International B.V. (Амстердам, Нидерланды). Победитель получил награду в размере 1,5 миллиона рублей. Второе место и премию в размере 1 млн. 250 тысяч рублей получил ООО «АМ «Атриум» (Москва), третье место и премию 1 миллион рублей получил Сергей Савчук ArchitectURAL Studio SW (Челябинск). Остальные конкурсанты, прошедшие в финал, но не занявшие призовых мест, получили премии в размере 500 тысяч рублей. «Что касается первого места, все знали, что архитектура в Нидерландах – это материал на экспорт. Очень интересный подход в этом проекте, и если в течение пяти лет его реализуют, то Челябинск станет абсолютно новым городом. Самым красивым в России и мире», – резюмировал Николай Шумаков.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/arhitektory-iz-amsterdama-predstavili-luchshuyu-koncepciyu-razvitiya-istoricheskogo-centra