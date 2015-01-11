Открыта «Горячая линия» для бытовых абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» по вопросам начисления платы за потреблённые энергоресурсы

Телефон 8 (351) 211-53-24 работает каждый будний день, с 10:00 до 14:00, без перерыва. Специалисты компании ПАО «Челябэнергосбыт» дадут устные консультации о действующих законодательных актах, правилах и методике начисления за электроэнергию. Сотрудникам «Горячей линии» доступна база данных бытовых потребителей всей области, поэтому в большинстве случаев абоненту ответить смогут по существу.

«В начале года вступили в действие поправки в законодательство, регулирующее правила начислений за потреблённую электроэнергию. Естественно, у потребителей возникает много вопросов. Специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» всегда готовы проконсультировать абонентов компании по самым сложным, требующим детальной проработки случаям», — рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

Абоненты всегда могут обратиться с вопросом:

1. В расчетный центр по месту жительства и по телефонам, указанным в нижней части квитанции (полный список адресов и телефонов также указан на официальном сайте компании);

2. На сайт ПАО «Челябэнергосбыт» через «Личный кабинет»;

3. Передать показания приборов учёта во время оплаты через систему «Город».

Телефон «Горячей линии» ПАО «Челябэнергосбыт» 8 (351) 211-53-24 работает каждый будний день с 10:00 до 14:00 без перерыва.

Информация предоставлена пресс-службой ПАО "Челябэнергосбыт"