ХК «Гранит»: осталось «четыре перейти шага». Видео

После победы над армейцами Чебаркуля каждый последующий матч для "Гранита" превратился в своеобразный "плей-офф". В оставшихся на тот момент шести играх нельзя было терять ни одного очка (на данный момент осталось сыграть четыре матча). В противном случае "Звезда" убегает вперед и ее остановить будет уже невозможно, ибо оставшиеся игры армейцы проводят с командами из подвала турнирной таблицы.

У "Гранита" же оставалось три топовых матча - два с челябинским "Политехником" и один на выезде с ХК "Трехгорный" и три игры с командами, которые вроде бы звезд с неба не хватают, но покусать могут (Коркино, Трактор-ЮХЛ и Сигнал). После почти что тренировочного матча с ХК "Коркино" (9:2) в гости к "Граниту" пожаловал "Политехник" (кстати, единственная команда, кроме "Гранита", сумевшая отобрать у "Звезды" то самое, возможно, "золотое" очко).

О том, что битва на озерском льду предстоит нешуточная, говорили все расклады в турнирной таблице: выигрывает "Гранит" - и разрыв с челябинцами в потерянных очках достигнет пяти, победит "Политех" - и, мало того, что "Гранит" на 99,99% лишается возможности продолжить борьбу за чемпионство, так еще встает вопрос об итоговом месте озерчан в турнирной таблице - может быть, второе, а может быть, и третье.

Именно поэтому настрой команд на матч был запредельным.

ХК "Гранит" (Озерск) - ХК "Политехник" (Челябинск) 5 : 2 (1:1; 3:1; 1:0)

Шайбы забросили: 3 мин - И.Захаров (Е.Алабугин) 1:0, бол; 11 мин - Д.Мелюков (Н.Васильев, А.Антоненко) 1:1; 30 мин - С.Бубнов (Е.Толкачев) 1:2; 33 мин - И.Захаров (С.Михайлов) 2:2, бол; 36 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин) 3:2, бол; 38 мин - И.Захаров (Р.Шакиров) 4:2; 46 мин- П.Брюханов (М.Ковлягин) 5:2.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Дыдыкин - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - А.Демкин - П.Брюханов; Д.Созинов - А.Носов; Р.Шакиров - М.Куликов - И.Захаров; С.Егоров, Д.Климов, В.Аникеев, А.Савицкий. Зап.вр: С.Ширяев.

ХК "Политехник"(Челябинск): М.Лаптев (вр); Н.Вихорев, Е.Ботев, В.Пирогов, М.Балуев, Н.Липескин, А.Кучуков, А.Антоненко, М.Печора, Н.Волошин, А.Чигинцев, Н.Васильев (к), А.Миляев, Е.Синцов, С.Попов, Е.Толкачев, С.Бубнов, А.Романов, Д.Мелюков, В.Платонов. Зап.вр: Я.Гагаринов.

Штраф: 10 мин (Д.Созинов - 6 мин, И.Захаров, Г.Свирепо) - 14 мин

Судьи: А.Закиров (Челябинск); В.Пискунов, Е.Дементьев (оба - Снежинск).

28 января ледовый корт стадиона "Труд" г. Озерск, 2000 зрителей.

Итоговый результат матча был предопределен четырьмя минутами (с 33 по 37) второго периода, когда игроки "Гранита" трижды подряд поразили ворота гостей, изменив как счет матча с 1:2 на 4:2, так и всю тактическую линию дальнейшей борьбы. А до этого момента результат матча висел на волоске.

"Политехник" предстал на озерском льду командой, сочетающей в себе опыт возрастных игроков и скорость, технику и хорошую спортивную наглость молодежи, которую, судя по всему, железной рукой ведет к поставленной цели их наставник (сам в прошлом очень сильный игрок) Артем Плетнев.

Тем не менее, "Гранит" начал, как всегда, очень активно, заперев первую пятерку гостей в их зоне, и уже на 47-й секунде последовало первое удаление (за задержку клюшкой удаляется Сергей Бубнов). Наш тренер Василий Куликов тут же выпускает на реализацию большинства вместо Виктора Шубникова Игоря Захарова, обладающего, как мы помним, феноменальным по силе и точности "щелчком".

Итак, наша пятерка реализации большинства - сзади Дыдыкин - Захаров, впереди плетут кружева Алабугин - Кириллов - Михайлов.

Проходит еще 47 секунд, и следует еще одно удаление у гостей (за подножку удален Марк Балуев). Чуть более минуты гостям предстоит обороняться в три полевых игрока. За это время игроки "Гранита" создают несколько опасных моментов и дважды выводят на бросок Игоря Захарова, но один раз команду гостей спасает голкипер, а другой раз шайба вязнет в скоплении игроков перед воротами.

И когда, казалось, для гостей худшее осталось позади (уже появился четвертый полевой игрок), "Гранит" открывает счет: Евгений Алабугин вновь выводит на завершение атаки Игоря Захарова, который на этот раз "щелкает" не только мощно, но и точно 1:0.

После этого игра пошла на встречных курсах с взаимными возможностями для изменения счета. Пришлось и нашим хоккеистам поиграть в формате три против пяти и четыре против пяти. А когда на площадке составы стали равными "Политехник" сравнял счет. После массированной атаки на ворота хозяев Дмитрий Мелюков оказался самым расторопным перед воротами "Гранита" - 1:1.

Первые десять минут второго периода запомнились высочайшими скоростями, жесткой силовой борьбой не только у бортов, но и по всей площадке, великолепной игрой голкиперов команд. И все-таки небольшое преимущество во всех компонентах игры было у озерских хоккеистов (количество бросков по воротам, выигранные силовые единоборства, время нахождения в зоне соперника).

Тем более неожиданной оказалась вторая шайба, оказавшаяся в воротах "Гранита". Челябинцы, закатившись в зону нашей команды, переправили шайбу за ворота Евгению Толкачеву (в прошлом сезоне выступавшему за "Гранит"), и он точнехонько выложил ее на "пятак" на набегавшего Сергея Бубнова. В этой ситуации и Эмиль Сафин был бессилен спасти команду - 1:2.

Наш тренер произвел некоторые изменения в тройках нападения (Артема Демкина заменил Виталий Аникеев). И вот в этой ситуации игроки "Гранита" показали себя во всей красе. Они усилили давление на оборонительные порядки гостей и те стали давать сбои: открывались свободные зоны для атаки, куда врывались наши хоккеисты (причем, как нападающие, так и защитники), а самое главное - последовали удаления, которые в этой игре "Гранит" четко реализовывал (3 из 7, почти 45%). 24 секунды потребовалось Игорю Захарову, чтобы сравнять счет после удаления Адиля Кучукова. Точный пас на "вершину" от Сергея Михайлова и голкипер гостей, видимо, только услышал, как всколыхнулась сетка за его спиной - 2:2.

Еще 31 секунда потребовалась Сергею Михайлову, чтобы реализовать очередное большинство. Это был гол-шедевр: Евгений Алабугин, подхватив шайбу в средней зоне, на скорости прорвался сквозь частокол клюшек и ног четырех обороняющихся игроков "Политеха", выкатился на ударную позицию, и, когда голкипер гостей стал смещаться в его сторону, выдал идеальный пас на дальний угол, куда накатывался Сергей Михайлов. Бросок Сергея в верхний угол был неотразим 3:2.

Не прошло и минуты, как ювелирное владение клюшкой и коньками продемонстрировал Игорь Захаров. Получив передачу от Рината Шакирова, он на квадратном метре ушел от двух игроков гостей и технично отправил четвертую шайбу в ворота "Политехника", тем самым сделав "хет-трик".

Гости, естественно, не были согласны с таким развитием событий и в концовке второго периода спровоцировали драку в зоне озерской команды. В итоге Дмитрий Созинов и Сергей Бубнов получили по двойному малому штрафу, а Игорь Захаров получил малый штраф за участие в этой разборке.

Таким образом, третий период наша команда начала в меньшинстве. Как я уже писал однажды, разница между сегодняшним "Гранитом" и "Гранитом" образца прошлого сезона в том, что нынешний "Гранит" умеет играть на результат и в нужный момент "сушить" игру. Именно так и была построена игра в третьем периоде: наши игроки встречали соперника плотной стеной в средней зоне, а если тем удавалось проникнуть в зону, то долго не думая отбрасывали шайбу в среднюю зону.

Более того, когда "Гранит" владел шайбой, у ворот челябинцев постоянно возникала напряженность. И когда на шестой минуте третьего периода после броска Павла Брюханова счет стал 5:2 в пользу хозяев, стало понятно, что гостям отыграться не удастся, и до заветной цели "Граниту" остается четыре шага - всего четыре, но самых тяжелых!

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Видео Алексея Женина