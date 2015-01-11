Формируется новая Общественная молодежная палата

В связи с истечением в 2016 году срока полномочий Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского городского округа (в редакции решения Собрания депутатов от 16.06.2010 №149 и от 25.04.2012 № 63) началось формирование нового состава Общественной молодежной палаты.

Общественная молодежная палата формируется из числа граждан РФ в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, выдвинувшихся самостоятельно или представленных предприятиями, организациями.

Для выдвижения предоставляются следующие документы:

- письменное заявление для самовыдвиженцев,

- письменное заявление кандидата и выписка из протокола заседания общественного объединения или представления от предприятия, организации, выдвигающих кандидатуру.

Документы представляются по адресу:

Собрание депутатов Озерского городского округа, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 204, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье. Тел.: 2-69-39.

Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов ОГО