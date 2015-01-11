Пожары за неделю

26 января во дворе дома Заозерная, 1, горел легковой автомобиль ЛАДА КАЛИНА. В результате пожара у автомобиля повреждены лакокрасочное покрытие, моторный отсек, выгорели фары. Причина пожара – устанавливается.

27 января в 1:55:00 во дворе дома Гайдара, 26 вспыхнул легковой автомобиль ВАЗ 21103. В результате пожара у автомобиля повреждены салон, обшивка сидений, нарушено и оплавлено заднее стекло и заднее левое. Предполагаемая причина пожара – поджог.

28 января, вечером, в СПО "Маяк". В результате пожара повреждено имущество в доме, потолочное перекрытие. Травмирована женщина 1970г.р., в результате пожара получила отравление угарным газом, госпитализирована в отделение терапии ЦМСЧ-71. Предполагаемая причина пожара - нарушение эксплуатации печного оборудования.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Помните о соблюдении элементарных правил безопасности: возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы; дрова для топки должны соответствовать размерам топливника; топите печку всегда с закрытой дверцей топливника; очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода; предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см; ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями; золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место. Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!