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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

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4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

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Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

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О.Ланге о подготовке к учебному году

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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| Новости » Экономика

Декларационная кампания — 2017

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Налоговая инспекция обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

· от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

· от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

· от предпринимательской деятельности;

· полученные в порядке дарения;

· в виде выигрышей в лотереи и т.д.

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 2 мая 2017 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких либо налоговых санкций.

Стоит отметить, что налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2016 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 2 мая 2017 года.

Представление налоговой декларации после установленного срока, т.е. после 2 мая 2017 года является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2016», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Налоговая декларация может быть представлена:

с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Здесь её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав её бесплатно в разделе «Профиль»;

2. с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии неподтвержденной учетной записи можно заполнить и направить декларацию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный прием при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в налоговый орган;

3. налоговая декларация также может быть представлена лично в инспекцию по месту жительства, через уполномоченного представителя или направлена по почте с описью вложения. При подаче декларации через уполномоченного представителя необходимо наличие нотариально заверенной доверенности, приложенной к декларации.

Более подробную информацию о декларировании физическими лицами полученных ими доходов, а также о возможности и порядке получения налоговых вычетов по НДФЛ можно получить из соответствующих электронных брошюр, специально разработанных ФНС России.

Для удобства и экономии времени при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

http://ozerskadm.ru

Ключевые теги: налоговая служба.

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