Спасатели помогли попасть к пожилым людям

30 января 2017 спасатели муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали на вскрытие дверей квартир, где находились люди в беспомощном состоянии. В обоих случаях родственники обеспокоились тем фактом, что пожилые родственники не отзывались на звонки и стук в дверь.

Первый вызов поступил из мкр. Заозерный в 17.00. После вскрытия дверей спасатели обнаружили в квартире труп пожилого озерчанина (1949 г.р.), который передали представителям УВД.

Второй вызов поступил с пр. Карла Маркса в 19.45. Когда спасатели вскрыли дверь квартиры, то обнаружили хозяйку квартиры (1942 г.р.), лежащей на кровати и нуждающейся в медицинской помощи. По адресу была вызвана бригада медиков.

Убедительная просьба к озерчанам!

Если у вас есть пожилые или престарелые родственники, живущие отдельно от вас, то не забывайте регулярно навещать их, звонить и осведомляться об их самочувствии. Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, не оставляйте их без присмотра.

Единый телефон спасения – 112 (для абонентов сотовой связи.)

Елена Коробова, инструктор ГО