Житель Озерска, продавая кухонный гарнитур, лишился 97000 рублей

В озерскую полицию обратился местный житель, 1987 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший 25 января 2017 года в сети Интернет на сайте «Авито» разместил объявление о продаже кухонного гарнитура. Уже через полтора часа с ним связался якобы покупатель, который представился сотрудником фирмы, занимающейся сдачей квартир в наем. Мошенник сообщил, что готов забрать гарнитур и оплатить ее немедленно, но операцию по оплате проведет только по сервису «Интернет-банк», с условием, что мужчина в банкомате распечатает чек с остатком по счету, и передаст его в подтверждении оплаты сотруднику фирмы, который якобы приедет за кухонной мебелью.

Потерпевший согласился, и под диктовку уже другого мошенника, который представился сотрудником «отдела банковских операций» данной фирмы, с помощью банкомата подключил карту к услуге «Интернет-банк», при этом привязал к своим счетам номер сотового телефона, принадлежащий аферистам. Впоследствии с одного из счетов потерпевшего мошенники похитили деньги в сумме 97000 рублей.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными и бдительными при совершении каких-либо сделок купли-продажи через сеть интернет!

Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!

Заместитель начальника

следственного отдела УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Денис Давыдов