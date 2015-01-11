Продолжается прием заявок для участия в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций, объявленном Госкорпорацией «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» объявила открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов, который проводится по инициативе Общественного совета Росатома. Конкурс проводится с целью поддержки общеполезных инициатив некоммерческих организаций на территориях расположения объектов атомной отрасли. В нем могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за исключением религиозных объединений и политических партий).

Участие в конкурсе могут принять проекты, реализуемые в регионах расположения организаций атомной отрасли, в том числе в Челябинской области. В конкурсе участвуют проекты, реализуемые в области охраны окружающей среды, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта (кроме профессионального), содействия духовному развитию граждан, проживающих на территориях расположения организаций атомной отрасли, развитию гражданского общества.

Подача заявок на конкурс осуществляется с 13 января 2017 года по 27 февраля 2017 года. Реализация проектов осуществляется с даты признания участника победителем конкурса до 1 ноября 2017 года. Списки проектов-победителей публикуются на сайте Общественного совета Росатома www.osatom.ru в срок: до 17 марта 2017 года – для проектов, реализация (и/или подготовка к реализации) которых происходит в первом полугодии 2017 года; до 17 июля 2017 года – для проектов, реализация которых происходит во втором полугодии 2017 года.

Прием заявок осуществляется секретариатом Общественного совета Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Большая Ордынка, 24, Москва, 119017. Телефон для справок: 8(499)949-21-88. Более подробная информация размещена на сайте Общественного совета Росатома www.osatom.ru.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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