В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске пройдет конференция с инвесторами

14 февраля 2017 года в гранд-отеле Видгоф состоится конференция «Отели: инвестиции, стратегии, развитие». Спикерами выступят представители управляющих и строительных компаний, участвовавших в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области. Челябинск продолжает активную работу по подготовке города к проведению планируемых саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В рамках подготовки отдельное внимание уделяется вопросам строительства и использования гостиничных комплексов. В частности силами предпринимателей Челябинска планируется строительство в городе 24 гостиниц. В связи с этим 14 февраля 2017 года в гранд-отеле Видгоф состоится конференция «Отели: инвестиции, стратегии, развитие». Спикерами конференции выступят представители управляющих и строительных компаний, участвовавших в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году в городе Екатеринбурге. На конференции обсудят опыт проведения саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, концепции отелей как инструмента управления конкурентоспособностью, особенности проектирования и эксплуатации апартаментов, ценовую политику, особенности комплектации номерного фонда и общественных зон. Конференция «Отели: инвестиции, стратегии, развитие» станет важным шагом для принятия консолидированных решений между Правительством Челябинской области и представителями гостиничного бизнеса по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Кроме того, у представителей гостиничного бизнеса Челябинска будет возможность лично пообщаться со спикерами после конференции.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-ramkah-podgotovki-k-sammitam-shos-i-briks-v-chelyabinske-proydet-konferenciya-s-36753