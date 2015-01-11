Почти 40 тысяч рублей потеряла озерчанка из-за мошенников

В озерскую полицию обратилась женщина, 1963 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

25 января 2017 года на сотовый телефон потерпевшей поступило смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина перезвонила по указанному в сообщении номеру, где мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил, что для разблокировки необходимо сообщить все данные ее карты, в том числе персональные, такие как: номер карты, срок действия, на кого оформлена карта, CVC код с обратной стороны карты.

После этого мошенник попросил продиктовать код из смс-сообщения, пришедший на телефон потерпевшей. Женщина продиктовала этот код, который якобы был новым паролем для ее карты, на самом деле, она подтвердила денежный перевод со своего счета на банковскую карту мошенников.

Таким образом, путем обмана преступники похитили со счета потерпевшей деньги в сумме 39218 рублей 13 копеек.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными!

При получении смс-сообщений о том, что ваша банковская карта якобы заблокирована, звоните только по тем номерам, которые указаны на вашей карте, а не по тем, которые указаны в сообщении!

Ни в коем случае никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты!

Заместитель начальника

следственного отдела

УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Денис Давыдов