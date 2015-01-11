В Челябинск вернут коллекцию каслинского литья

7 февраля в Государственный исторический музей Южного Урала из Московского государственного музея-заповедника «Коломенское» привезут челябинскую коллекцию каслинского чугунного литья, которая в конце 2016 года побывала на всероссийской выставке «Искусство, рожденное огнем. Художественное литье Урала XVIII-XXI веков», сообщает пресс-служба музея. Культурные ценности вернутся в фонды родного музея в опломбированном грузовом фургоне, оборудованном специальными ремнями безопасности для предметов искусства. Деревянные ящики вскроют в присутствии главного хранителя челябинского исторического музея Елены Петровой и хранителя фондов литья и живописи Ирины Ивлиевой, а также московского куратора проекта Натальи Полонниковой, которая прибудет в Челябинск из Коломенского для того, чтобы передать бесценную коллекцию обратно в челябинский музей. «Мы внимательно осмотрим каждый из более чем 150 предметов художественного литья, покинувших наше хранилище почти полгода назад, — комментирует ответственная за коллекцию Ирина Ивлиева. — Развернем упаковку, сверим сохранность, подпишем акты возврата, перевезем каслинское литьё обратно в фонды. Многие предметы вернутся в нашу экспозицию, откуда были изъяты специально для демонстрации на выставке в Москве». Напомним, что выставка «Искусство, рожденное огнем» открылась 30 сентября прошлого года в залах Сытного двора в селе Коломенском Московского государственного объединенного музея-заповедника. Экспозиция была посвящена знаменитому литью из чугуна, которое уже более двухсот лет, без сомнения, является символом Уральского региона. В экспозицию вошло порядка 1500 предметов из собраний двадцати музеев России. Наиболее полно знаменитое художественное литье было показано на московской экспозиции благодаря коллекции Государственного исторического музея Южного Урала, сотрудники которого собрали, специально отреставрировали и отправили в Коломенское более 150 предметов. Чугунные изделия из коллекции музея, изготовленные уральскими мастерами, имеют самые разные размеры и тематику — от небольших настольных скульптур в виде фигурок животных и людей до предметов мебели и интерьера.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinsk-vernut-kollekciyu-kaslinskogo-litya-36763