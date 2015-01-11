Карантин продлён!

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии, в Озерском городском округе продлен карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По 12 февраля включительно приостановлен образовательный процесс и отменены массовые мероприятия.

Заслушав и обсудив информацию представителей ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71» и МРУ № 71, комиссия продлила действие усиленного комплекса противоэпидемических мероприятий, введенных с 1 по 7 февраля.

Напомним, что ограничения касаются всех общеобразовательных, средних профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Сохраняется запрет на массовые сборы в учреждениях культуры и спорта, особый санитарный режим продолжается во всех домах-интернатах.

В учреждениях дошкольного образования, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в общественном транспорте должны быть приняты предупредительные меры, а именно: соблюдаться «масочный» и дезинфекционный режим; проводиться проветривание и поддержание температурного режима в помещениях; обеспечена своевременная изоляция больных.

Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов ОГО